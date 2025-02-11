Чому задня стінка холодильника намерзає: знають одиниці

Холодильник – це прилад, без якого не обійтися в жодній квартирі. Та все ж багатьох може дивувати та дратувати те, що на задній його стінці часто утворюється "шуба" з льоду.

Рано чи пізно практично будь-якій людині доведеться зіштовхнутися з неприємним явищем намерзання льоду у холодильнику. І іноді це стається у найменш відповідний момент, тож краще заздалегідь розібратися, чому виникає проблема та як її розв'язати, повідомляє 24 Канал.

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Чому в холодильнику намерзає лід?

Проблема в холодильнику може виникнути через порушення термоізоляції вашого приладу. Це означає, що він не може підтримувати постійну потрібну температуру, а це призводить до того, що компресор працює на максимумі.

Холодильник таким чином намагається самостійно компенсувати різницю між температурою всередині та зовні. Задня панель не встигає відтавати, і на ній утворюється лід.

Спеціальний вмонтований у задню панель випарник охолоджує її поверхню, і при цьому також притягується водяна пара, що міститься у повітрі в холодильнику. І зрештою це закінчується тим, що через конденсацію на задній стінці утворюється іній чи навіть шар льоду.



Холодильник часом може утворювати лід всередині / Фото Pexels

Що робити, щоб холодильник не намерзав?

Попри те, що намерзання льоду на задній стінці холодильника – це досить поширена проблема, це зовсім не означає, що вам потрібно із цим миритися. Існує кілька простих заходів, що допоможуть покращити ситуацію.