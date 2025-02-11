Сніданок – це чудова можливість почати свій день здорово, тож упускати її точно не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Ситний сніданок з вдало підібраних продуктів може не тільки допомогти у контролі ваги та зменшити ймовірність переїдання, але й потенційно подовжити життя.

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Вівсянка

Не дивно, що чимало довгожителів звикли їсти вівсянку на сніданок – вона містить чимало поживних речовин, що допомагають розпочати день на правильній ноті. У вівсяній каші ви знайдете білок, клітковину, марганець, фосфор, магній, мідь та залізо, а також цинк та вітаміни групи В.

Всі ці поживні речовини можуть підтримувати здоров'я вашого кишківника, серця, імунітету та обміну речовин.

Тофу

Найкращий сніданок, який популярний серед жителів Блакитних зон – це скрембл з тофу. Така страва насичена бобовими завдяки тофу, а також її можна доповнити практично будь-якими овочами – наприклад, шпинатом, помідорами, перцем чи навіть грибами.

Цілозерновий тост

На Сардинії, де також багато довгожителів, звичайний сніданок зазвичай складається з хліба, меду та невеликого шматочка сиру. Втім, на тост можна покласти й чимало інших здорових продуктів.

Ви можете доповнити тост з цілозернового хліба авокадо, копченим лососем, сиром чи вареними яйцями – усі ці інгредієнти наповнені поживними речовинами, що зменшують запалення та запобігають хронічним захворюванням.

Насіння чіа

Його можна додавати до великої кількості різноманітних страв, і це справді варто робити – адже чіа забезпечує величезну кількість поживних речовин, що потрібні для здорового раціону. Це справжній суперфуд, наповнений клітковиною, білком та корисними для серця омега-3 жирними кислотами.

Окрім того, у чіа ви також знайдете кальцій, залізо, магній, фосфор, цинк та тіамін.

Йогурт з гранолою та фруктами



Гранолу з йогуртом варто додати до сніданку / Фото Pexels

Попри те, що чимало людей і зараз обирають для себе такий варіант сніданку – здебільшого через простоту його приготування – він і справді надзвичайно корисний для здорового старіння. Фрукти, як-от чорниця, містять чимало антиоксидантів, що зміцнюють здоров'я серця. Гранола ж також містить чимало клітковини, що потрібна для здорового мікробіому кишківника.

А ось білок у йогурті точно підвищить ваш рівень енергії та допоможе здоров'ю м'язів та кісток.