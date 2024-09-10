Выпечка уже никогда не будет подгорать: простые лайфхаки для духовки

Что может быть лучше, чем полакомиться домашней вкусной выпечкой? Впрочем, если она постоянно пригорает, это может отбить желание ее готовить.

Всего несколько простых лайфхаков могут оказаться чрезвычайно полезными для того, чтобы сделать вашу выпечку идеальной и защитить ее от черной неприятной корочки. Porady 24 подобрали несколько лучших, которые точно вам помогут.

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Почему выпечка пригорает?

Когда вы используете кондитерское тесто для запекания, оно обычно является сочетанием трех ингредиентов – муки, жира и воды. И жир во время выпекания позволяет тесту проходить через следующие стадии: он полностью такое и начинается процесс приготовления, вода начинает превращаться в пар, из-за реакции Майяра появляется аппетитный аромат. И, в конце концов, начинается карамелизация, которая придает тесту румяного цвета.

И для того, чтобы этот процесс проходил так, как следует, выпечку нужно ставить в уже заранее разогретую печь. Но температура не должна превышать 180 – 190 градусов, если иное не указано в рецепте.



Выпечку нужно готовить при правильной температуре / Фото Pexels

Что делать, если пригорает низ пирога

Если ваша газовая духовка имеет нижний нагрев, и периодически пироги подгорают именно снизу, тогда вы можете сделать следующее:

поднимите решетку выше, чтобы газ снизу нагревал ее не так интенсивно;

используйте силиконовый коврик для выпечки;

под сосуд для запекания подложите лист фольги.

Если вы выпекаете в стеклянной форме, попробуйте снизить температуру на 10 – 15 градусов, ведь стекло лучше удерживает тепло, чем другие виды посуды.

Что делать, когда пригорает верх пирога

Если есть проблемы с верхушкой или краями пирога, тогда тоже нужно использовать фольгу. Она может отражать часть тепла, и тогда тесто будет пропекаться равномерно. Достаточно будет просто накрыть пирог листом материала сверху.

Еще один важный совет от специалистов: попробуйте уменьшить количество сахара в начинке и тесте. Дело в том, что сахароза начинает карамелизироваться при температуре в 160 градусов, и чаще всего пригорает именно она.

Лайфхаки для того, чтобы духовка не пригорала

Впрочем, кроме уже вышеназванных способов, есть еще несколько простых хитростей, которые могут уберечь ваши блюда от черной корки.