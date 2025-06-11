Что означает эта традиция и что о ней известно – расскажет 24 Канал.

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В начале июня в Украине стартовала основная сессия национального мультитеста. Часть абитуриентов уже прошла тестирование.

В социальных сетях выпускники массово делятся кадрами со своими "магическими" стельками: кто-то кладет мелкие купюры, другие – счастливую гривну. Вместе с деньгами в обувь кладут лавровый лист. По мнению участников тестирования, эти вещи "прогоняют страх" и "открывают путь к правильным ответам".

Хоть традиция выглядит забавно, для многих это способ успокоиться и настроиться на успех.

Пусть работает – хуже точно не будет,

– пишут люди в комментариях.

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Что ж, экзамены – это испытание для психики человека. А различные ритуалы действительно могут снижать тревожность и помогать сосредоточиться, поэтому если 50 гривен и лавровый лист в кроссовках делают вас более уверенными – почему бы и нет.