В ноябре, когда цветы уже полностью завянут, можно применить как удобрение сухие стебли бархатцев, пишут Porady 24. Бархатцы часто сажают на огороде от вредителей и некоторых болезней. Кроме того, они являются прекрасными сидератами, потому что насыщают почву питательными веществами, улучшают плодородие и увеличивают урожай.

Читайте также Не наделайте ошибок: надо ли пересаживать пионы осенью

Бархатцы можно применить для приготовления компоста, мульчирования и создания жидкого удобрения. Однако секрет заключается в том, чтобы закопать бархатцы в почву. Благодаря этому на грядке не будет никаких вредителей, которые не любят запаха этих цветов даже в увядшем виде.

Корни бархатцев имеют губительное влияние на размножение колоний грибков. Садоводы говорят, что они действуют в профилактических методах от морковной и луковой мухи, которая может активно развиться с приходом тепла.



Не выбрасывайте сухие бархатцы / Фото Pexels

Именно поэтому их надо закопать в почву, а весной можете быть уверены в том, что на грядке нет никаких вредителей, которые не дадут посаженным растениям хорошо развиваться. Для лучшего эффекта, перекопайте их вместе с полезными сидератами.

В будущем, если посадите бархатцы на той грядке, где планируете выращивать клубнику и землянику, то знайте, что цветы отпугнут нематод. Также бархатцы отпугивают насекомых, поэтому их полезно сажать возле помидоров, капусты и картофеля.