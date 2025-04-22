Этот запрет является давним, поэтому его надо строго соблюдать, пишет 24 Канал. Если взять что-то с кладбища и принести домой, то есть большая вероятность того, что этот человек притянет в жизнь беды.

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Кладбище вызывает ассоциации с болью, тоской и горем, поэтому все вещи окутаны плохой энергетикой. Любые игрушки, цветы или сладости принесены для умерших и защищают их. Если же эти вещи забрать, то можно ненароком потревожить их душу.

По неосторожности на кладбище какая-то вещь может упасть. По приметам, ее поднимать нельзя, поскольку можно навлечь в жизнь несчастье.



С кладбища нельзя забирать никаких вещей / Фото Pexels

Обратите внимание на то, что некоторые до сих пор занимается черной магией, поэтому использует различные предметы, которые умышленно оставляет на могилах. Эти вещи несут в себе негатив, поэтому их категорически запрещено брать.

Кстати! В нашем материале мы рассказали, можно ли нести искусственные цветы на кладбище.

Также с кладбища запрещено рвать цветы. Люди часто сажают на могилах кусты роз или пионов, которые разрастаются. Однако нести домой сорванные цветы с кладбища является очень плохой приметой.

Свечи на могилах, которые уже сгорели, нужно собрать и выбросить в мусор неподалеку кладбища. Нести их домой и выбрасывать в мусор в своих домах нельзя ни в коем случае.