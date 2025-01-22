Кончики растений начали желтеть: 5 причин, почему это происходит

Все хотят иметь у себя дома красивые, здоровые комнатные растения. Но даже когда кажется, что вы сделали все для их ухода, на кончиках может появиться загадочная желтизна.

Коричневые кончики листьев комнатных растений могут возникнуть из-за нескольких проблем: например, чрезмерный полив или слишком долгое пребывание на солнце. Для того, чтобы найти корень проблемы, нужно разобраться в основных возможных причинах повреждений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно 5 вещей, которые нельзя класть на кровать: притянете болезни и беду

Слишком много полива

Переувлажнение растения может привести к загниванию корней, и поэтому листья растения начнет приобретать коричневый цвет. Корни, постоянно подвергаются слишком большому воздействию влаги, гораздо сложнее получить необходимое количество кислорода. А это затрудняет поглощение растением воды, поэтому листья начинают отмирать.

Перед поливом всегда опускайте палец в почву, чтобы проверить влажность. Если на глубине примерно 4 сантиметров все еще чувствуется влажность, отложите полив.

Слишком мало полива

На удивление, и недостаточный полив может вызвать появление коричневых кончиков на листьях. Они начинают отмирать, ведь растение не получает достаточного количества влаги. Чтобы этого не случилось, нужно определить, сколько именно воды нужно вашему растению.

Тропические растения нуждаются в постоянной влаге, а вот кактусы и суккуленты предпочитают преимущественно сухую среду, поэтому почва должна полностью просохнуть перед следующим поливом.

Слишком много солнца

Это очень распространенная проблема, которая может привести к пожелтению растения. Бурение краев растения и кончиков листьев – это признак, что растение нужно защитить от солнечных лучей. Это можно сделать несколькими различными способами – использовать ткань, чтобы создать тень, переставить ее в темное место или поливать растения рано утром, чтобы помочь им оставаться увлажненными в течение дня.



Солнечный свет может навредить растению / Фото Pexels

Слишком много удобрения

Да, хорошего много все же бывает – и несмотря на то, что удобрения помогают растению развиваться и расти, они также могут привести к накоплению солей в почве. А это в конечном итоге приводит к повреждению корней. Тогда они уже не могут доставлять воду и питательные вещества, и кончики листьев становятся коричневыми.

Температура

Ненадлежащая температура также может привести к побурению кончиков растения. Это может произойти из-за слишком низкой или слишком высокой температуры. Старайтесь избегать использования холодной воды зимой и убедитесь, что листья растения не касается холодного стекла.

Горшки на полу можно перенести на повышенную поверхность – например журнальный столик или полку.