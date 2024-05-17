Многие садоводы сталкиваются с проблемой пожелтения листьев на картофеле. И есть одна вещь, которую категорически нельзя делать в таком случае – это игнорировать проблему. Дело в том, что по состоянию ботвы картофеля уже можно определить будущий урожай, и если оно слабое, то это может повлиять на качество и количество плодов.

Интересно Почему морковь растет кривой: главные причины и простой способ это исправить

Почему желтеет картофель в начале лета

Чаще всего в первый месяц лета листья картофеля начинают желтеть снизу, но постепенно нездоровая окраска охватывает и остальную часть растения. Прежде всего это происходит из-за недостатка влаги и воздуха в почве. На состояние листьев может повлиять засуха или резкое повышение температуры.

Впрочем, на состояние картофеля плохо может повлиять и обильный полив или слишком частые дожди – из-за избытка воды образует корку на почве, которая препятствует проникновению воздуха внутрь.



Картофель может желтеть по разным причинам / Фото Pexels

Из-за неблагоприятных условий на растении также может проявиться и вертициллезное увядание. Тогда пораженные листья желтеют, скручиваются и умирают. Могут заболеть вертицилезом даже молодые всходы, и это означает, что им были заражены ростки клубней, и такой куст не будет большим в высоту.

Еще одна причина пожелтения листьев – это фузариозное увядание. Начинается оно с верхушки и постепенно начинает поражать все растение. Он активно развивается в период повышенной влажности и прохладной погоды. За ночь стебель может восстанавливаться, и будет выглядеть здоровым, однако впоследствии оно побуреет вместе с листьями, и растение погибнет.

Для того, чтобы избежать обеих проблем, перед посадкой картофеля нужно сортировать посадочный материал и отбраковывать все пораженные картофелины, чтобы они не заразили соседние.