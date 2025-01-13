Апельсиновые кожи с солью – фантастическое средство для кухни: сохраните этот лайфхак

Многие хозяйки используют на своей кухне домашние средства из обычных ингредиентов, которые являются альтернативой химическим средствам. Для тех, кто любит чистить все натуральными средствами, предлагаем воспользоваться солью с апельсиновой кожурой, которая имеет невероятный эффект.

Зимой цитрусовые есть дома у каждого из нас, поэтому кожуру от апельсина можно не выбрасывать, а сделать на ее основе замечательное средство для уборки на кухне, пишет 24 Канал.

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Апельсиновые корки – это замечательный ингредиент для создания домашнего моющего средства. Для приготовления нужен 1 литр кипятка, в котором надо поместить кожуру от апельсина и дать ей настояться 5 минут. После этого добавьте 2 столовые соли и одну столовую ложку соды. Все хорошо перемешайте и процедите через сито.

К смеси также надо добавить стакан уксуса и 200 миллилитров средства для мытья посуды. Во время перемешивания должна образоваться густая пенка. Хранить средство стоит в бутылках с дозатором, чтобы было удобнее пользоваться.

Средство прекрасно справляется с жирными пятнами, поэтому благодаря ему можно отмыть множество вещей на кухне. Применяйте его для мытья плитки, духовки, микроволновой печи, кухонной мебели или глянцевых фасадов.



Кожуры апельсина могут понадобиться на кухне / Фото Pexels

Отмыть кухню можно благодаря еще нескольким народным средствам. К примеру, поможет обычная лимонная кислота. К одному литру воды добавьте 15 граммов лимонной кислоты и половину чайной ложки средства для мытья посуды. В этом растворе смочите губку и протрите загрязненные поверхности. Смесь нужно оставить на полчаса, а потом протереть влажной тряпкой.

Чтобы вывести грязь с кафеля и сантехники, нанесите смесь из лимонной кислоты и соли. Аккуратно потрите пятна и смойте остатки чистой губкой.