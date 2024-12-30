По китайскому календарю это животное станет символом 2025 года, пишет 24 Канал. Зеленая Змея согласно китайским поверьям любит практичные подарки, которые можно легко применить в жизни. Также она ценит все, что связано с интеллектуальным развитием. Важно, чтобы подарок был эстетически привлекательным и нес в себе ценность.

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Есть 3 вида подарков на Новый год, которые подойдут друзьям, родственникам, любимой девушке или парню. Ориентироваться надо только на собственные вкусы и предпочтения лица, который будет покупаться подарок.

Одежда

Хозяйка года обожает практичность, поэтому нужно дарить вещи, которые сразу понадобятся человеку и он начнет ими пользоваться. Мужчинам на Новый год можно подарить теплый свитер или свитшот, а женщинам – шапку с варежками и шарфом. Также удачным подарком в новогоднюю ночь считается пижама.

Чтобы задобрить покровительницу года, можно приобрести вещи в зеленом цвете. Если же для вас такой оттенок слишком яркий, тогда можно сделать ставку на минималистичный принт со змеей.



Одежда является практичным подарком на Новый год / Фото Pexels

Книги

Змея ассоциируется с интуицией и мудростью, поэтому на Новый год стоит дарить книги, которые повлияют на личное развитие и обогащение интеллекта. Змея любит обучение и развитие, поэтому такой подарок подарит энергетическое усиление не только тому человеку, которому вы подарите книги, но и вам самим.

Советуем покупать в магазине книги о саморазвитии, психологию, философию и тому подобное. Почитайте отзывы прежде чем приобрести книгу, чтобы убедиться в том, что она действительно является интересной и глубокой.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Косметика

Змея точно оценит подарок, который поможет стать еще красивее. Женщинам рекомендуется дарить крем, маску для лица, уход за волосами и тому подобное. Мужчинам подойдут свежие духи, которые не будут перегружать образ.

Чтобы придать атмосферу праздника и сделать новогоднюю ночь еще более магической, упакуйте подарки в праздничный пакет с изображением символа года – Зеленой Змеей, или упакуйте в зеленую подарочную бумагу. Покровительница года тогда порадует вас и другого человека приятным и позитивным настроением.