Груши нуждаются в середине лета в подкормке, которая обеспечит им активный рост плодов и их налива, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку".

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Каким удобрением подкормить груши?

Дачники советуют для подкормки использовать бор. Благодаря ему происходит углеводный обмен. Сахара, которые образовались в листьях во время фотосинтеза, начнут активно переходить к плодам. Без бора этот процесс замедляется.

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Бором нужно удобрять груши в нескольких случаях. Его нехватка способна повлиять на состояние дерева, поэтому обратите внимание на определенные признаки.

Деформация молодых листьев – они скручиваются, а на верхушках побегов могут мельчать;

Отмирание верхушечных почек – побеги начинают засыхать сверху;

Плохое завязывание плодов – цветы осыпаются, не образуя завязи;

Трещины и пятна на плодах – признак слабых клеточных стенок из-за нехватки бора.

Когда подкармливать грушу бором?

Июль является лучшим временем для подкормки груши. В это время плоды активно наливаются, поэтому потребность в транспортировке сахаров является высокой. Внекорневая подкормка является самым эффективным. Нужно провести опрыскивание по листьям.



Дачники советуют подкормить грушу бором / Фото Pexels

Дачники советуют приобрести обычную борную кислоту, которая продается в любой аптеке. Готовить раствор следует осторожно, потому что избыток является токсичным для растений.

Для подкормки нужно в 10 литрах воды растворить 5 граммов порошка борной кислоты (чайная ложка без горки). Борную кислоту сначала лучше развести в небольшой емкости с горячей водой, а тогда тщательно перемешать до полного растворения кристаллов.

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Далее концентрат нужно вылить в ведро с остальной водой, поскольку борная кислота плохо растворяется в холодной воде. Опрыскивание нужно проводить утром. Крону нужно обработать равномерно, смачивая листья с обеих сторон. Одной обработки за сезон будет достаточно.