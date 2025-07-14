Сделайте эту подкормку для смородины в июле: рецепт суперудобрения

После плодоношения кустам смородины нужна подкормка, поскольку в июле начинается формирование урожая на следующий сезон. На образование ягод куст потратил много энергии, поэтому кустам нужно внести дополнительные удобрения.

Без питания кустам смородины будет трудно восстановиться, пишет 24 Канал со ссылкой на "Книгу советов". Дачники советуют внести минеральное и органическое удобрение. Сочетание этих подкормок даст отличный результат.

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Минеральное удобрение для смородины

Для приготовления раствора вам понадобится столовая ложка сульфата калия, столовая ложка суперфосфата, стакан древесной золы и 10 литров воды. Компоненты надо тщательно смешать с водой до полного растворения, а тогда полученным раствором полить каждый куст.

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Органическое удобрение для смородины

К 10 литрам воды нужно добавить 1 литр настоя коровяка или 0,5 литра настоя птичьего помета. Для коровяка надо одну часть навоза смешать с 6 частями воды. А вот птичий помет надо развести в пропорции 1 часть на 12 частей воды.



Подкормка для смородины / Фото Unsplash

Полученную смесь надо настоять неделю, а перед использованием развести водой – 1 литр коровяка или 0,5 литра птичьего помета на 10 литров воды.

Дополнительные рекомендации

Дачники советуют перед внесением удобрений кусты полить тремя ведрами воды. Стоит использовать воду, которая нагрелась на солнце, поскольку холодная способна повредить корням.

На некоторых кустах смородины на листьях может появиться желтизна. В таком случае кусты надо обработать хелатом железа (на 1 литр воды понадобится 1 грамм препарата).

К слову, неправильный полив арбузов может привести к несладким и пустым плодам, важно соблюдать правильный режим полива.

После подкормки кусты надо замульчировать соломой, опилками или сухой травой. Это поможет сдержать рост сорняков и уменьшит испарение влаги.