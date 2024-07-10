Лучше всего совмещать полив с подкормкой, а минеральные удобрения чередовать с органикой. Когда питательный раствор впитается в почву, рядки между чесноком надо хорошо разрыхлить.

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Чем подкормить чеснок

Если вы посадили чеснок несколько месяцев назад, то знайте, что в начале вегетационного периода, ему нужен азот. Для подкормки подойдет аммиачная селитра. На 10 литров вам нужно 2 столовые ложки. Также растения можно подкормить мочевиной. На 10 литров воды надо 1,5 литра карбамида.

Аммиак считается еще одним хорошим удобрением. К 10 литрам воды добавьте 3 столовые ложки 10% аммиака.



Названа лучшая подкормка для чеснока на лето / Фото Pexels

Для подкормки чеснока можете воспользоваться любым раствором. Одного ведра хватит на 5 метров квадратных посадок. Осторожно обращайтесь с нитратом аммония, потому что под солнечными лучами он сильно нагревается и может не только сжечь листья растений, но и вызвать пожар, если попадет на опилки, торф или сухую солому.

Уже в период формирования и вызревания головок необходимы фосфор и калий. Для вторичной подкормки надо использовать нитроаммофоску или калийную соль.