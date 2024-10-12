Чем подкормить яблоню на зиму: урожай следующего года будет впечатлять

Осенняя подкормка для яблонь необходима, поскольку уже весной улучшит урожайность дерева и укрепит иммунитет. Кроме того, яблоню надо подкормить для того, чтобы она хорошо перезимовала.

На зиму деревья начинают запасаться питательными веществами, поэтому в это время надо внести правильные удобрения, чтобы повысить в следующем году урожайность, пишет УНИАН.

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Как подкормить яблоню минеральными подкормками

Яблоне осенью нужен калий и фосфор, чтобы укрепить корневую систему. Если внести эти подкормки, то яблоня прекрасно перенесет холод. Что касается минеральных удобрений, то дерево любит суперфосфат. В 20 литрах воды надо растворить 150 граммов средства и опрыскать средством крону яблонь.

Также яблони любят сернокислый калий. В 10 литрах воды надо растворить 30 граммов вещества и влить в борозды вокруг деревьев. В первой половине октября дерево можно подкормить монофосфатом калия. В 10 литрах воды нужно развести 15 граммов удобрения. Этой дозировки будет достаточно на 1 квадратный метр участка.



Осенью яблоки надо подкормить / Фото Pexels

Как подкормить яблоню органическими средствами

Органику надо вносить под яблоки в неразбавленном виде. Вокруг дерева надо выкопать круглую траншею глубиной 50 сантиметров и внести в яму одно из этих удобрений: торф, компост, навоз, 300 граммов извести, 150 граммов доломитовой муки.

После того, как удобрение внесете, траншеи надо закопать, а дерево обильно полить. На зиму эту часть стоит замульчировать.