Лилии будут цвести как никогда пышно: подкормите их этим летом

Цветы, как и любые другие растения, также нуждаются в подкормках – и особенно в период цветения, чтобы оно продолжалось как можно дольше. Но нужно подобрать правильные удобрения, чтобы получить желаемый результат.

Подкормка лилий – это одна из важнейших задач огородников летом. И именно она поможет получить лучшее и самое длинное цветение, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агроцентр".

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Чем подкормить лилии?

Огородники убеждены, что для лилии в июле нужен двойной суперфосфат – на квадратный метр используйте по две столовые ложки средства. Кроме того, можно использовать и калимагнезию – столовая ложка на квадратный метр. Эти средства помогут укрепить стебли растения и подготовить их к цветению.

Впрочем, опытные садоводы не останавливаются на этих подкормках. Примерно 4 – 5 раз в лето нужно вносить древесную золу – эта простая процедура будет способствовать пышному цветению растения, а сами цветы станут в разы больше.

Еще перед появлением бутонов под корень можно внести разведенную в воде аммиачную селитру. А вот последняя подкормка вносится, когда цветы уже отцветают – то есть в августе и в начале сентября. Это поможет луковице восстановиться и приготовиться к зиме. Используется для этого сульфат калия и суперфосфат.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, что нужно сделать с гортензиями в июле, чтобы они цвели пышно и хорошо росли.



Лилии нужно подпитывать вовремя / Фото Pexels

Что вносить во время высадки?

Успех роста и цветения лилии закладывается еще в момент посадки, хоть и не все садоводы думают об этом заранее. Прежде всего нужно подобрать участок с плодородной почвой, содержащей много микроэлементов – в таком случае первые годы после высадки лилия будет хорошо цвести даже без дополнительных подкормок.

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А вот для того, чтобы понять, какие удобрения вносить в дальнейшем, нужно разобраться, какой у вас грунт – песчаный, известковый, торфяной, суглинистый или глинистый.

Если участок глинистый, перед посадкой внесите торф, песок и органические удобрения. А вот песчаный и известковый грунт нуждаются в органике.