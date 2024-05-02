Подкормка дрожжами немного опасна из-за того, что органика в почве разлагается, питательные вещества поглощают калий и кальций, а растения начинают сохнуть, увядать и погибать.

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Какие растения не любят дрожжи

Дачники говорят, что особенно губительной является подкормка для картофеля, моркови, лука, редьки, редиса и чеснока. Если вы хотите подпитывать культуры дрожжами, то вместе с ними должны вносить компост и навоз.



Редис не любит дрожжевой подкормки / Фото Pexels

Что можно подпитывать дрожжами

Но несмотря на некоторые минусы дрожжей, дачники все же любят делать подкормку ими, поскольку после них растения укрепляют иммунитет и лучше растут.

Дрожжами можно подпитывать помидоры, огурцы, перец, баклажаны, клубнику, плодовые деревья и ягодные кустарники.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Какие комнатные растения любят дрожжи

А вот подкормку дрожжами можно использовать ко всем комнатным цветам. Почти все растения в квартире нуждаются в как можно больше питательных веществ, поэтому ваша задача обеспечить ими цветок.

На 1 литр теплой воды всыпьте 10 граммов дрожжей, добавьте 1 чайную ложку сахара и перемешайте тогда уберите в темное место на 3 часа. После того, как раствор будет готовым, вносите его под корень 1 раз в месяц.

Чаще этого делать не стоит, потому что из почвы исчезнут все полезные вещества и тогда цветок начнет погибать. Если же придерживаться рецептуры и периодичности, то растения будут активно расти и цвести.