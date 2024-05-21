Чем подкормить огурцы в мае: огородники назвали один раствор для полива

Май – идеальный месяц для посадки в открытый грунт рассады и семян. Все знают, что для того, чтобы огурцы хорошо росли, их надо подкармливать, поэтому сегодня расскажем об одном из лучших удобрений.

Согласно посевному календарю на май, огурцы стоит сажать в мае 23 – 24 мая и 27 – 28 мая. Если верить специалистами, то эти дни находятся в определенной фазе Луны, когда любые огородные дела дадут большой урожай.

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Чем подкармливать огурцы

Чтобы огурцы укоренились, росли крепкими и здоровыми, они нуждаются в подкормке. Один из самых популярных удобрений – это раствор дрожжей и молока, которым надо подливать огурцы трижды за сезон.

Оказывается, что удобрение на основе дрожжей поможет оживить почву и создаст хорошие условия для размножения полезных бактерий. Этот природный стимулятор важно внести перед началом цветения огурцов, чтобы кусты были крепкими и устойчивыми от болезней. Этот природный стимулятор стоит внести перед началом цветения огурцов, чтобы кусты были крепкими и устойчивыми к болезням.



Огурцы любят дрожжевую подкормку / Фото Unsplash

Как делать раствор

В литре теплого молока разведите 1 пакетик сухих дрожжей, добавьте 1 столовую ложку сахара, размешайте и оставьте на несколько часов. Уже полученную смесь молока с дрожжами надо растворить в 10 литрах теплой воды.

На один куст нужно 500 миллиграммов подкормки. После этого лунки присыпьте сухой золой, в котором содержится много калия.

Для корневой подкормки состав смеси можно изменить. 20 граммов сухих дрожжей следует развести в 2 литрах воды комнатной температуры с добавлением 4 столовых ложек сахара. Дайте настояться день и влейте смесь в 10-литровое ведро теплой воды. Подкармливать огурцы дрожжами можно через 2 – 3 недели после всходов.

Настаивайте 1 день, влейте в 10-литровое ведро теплой воды и поливайте под корень. Не подкармливайте чаще, чем 3 раза за сезон, иначе куст будет хуже плодоносить.