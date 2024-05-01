Урожай не будет заканчиваться: как подкормить рассаду народными методами

Чтобы урожай был большим, сначала нужно вырастить крепкую и здоровую рассаду. Прежде всего важно подобрать правильные удобрения, которые насыщены полезными микроэлементами: азотом, фосфором, калием или цинком.

Подкормка рассады нужна для того, чтобы сформировалась хорошая корневая система и стебли растения. Второй раз рассаду подкармливают, чтобы сформировать листовой покров.

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Чтобы вы смогли выбрать для себя один из нескольких вариантов подкормки, рассказываем о нескольких способах удобрения рассады, которые вы легко сможете применить в домашних условиях.

Дрожжи

Огородники любят использовать дрожжи для подкормки. Они богаты кальцием, а растения после них станут крепкими. Для приготовления удобрения вам понадобится 10 граммов сухих дрожжей, которые надо развести в 10 литрах теплой воды. Чтобы дрожжи хорошо сработали, добавьте 4 столовые ложки сахара.

Перед применением раствор надо развести водой (1:10). Минус этой подкормки заключается в том, что она вымывает из почвы калий, поэтому надо чередовать с другим удобрением, которое восполнит его недостаток.

Травяной настой

Используйте настой из крапивы и одуванчиков, который насытит почву калием. Измельчите листья и стебли, залейте водой и оставьте на две недели. Перед использованием разведите с водой (1 литр настойки на 10 литров воды). Рассаду поливайте под корни.



Лучшие методы подкормки рассады / Фото Pexels

Древесная зола

Эта подкормка насытит почву калием. Вам понадобится и стакан древесной золы и 2 литра горячей воды. Соедините эти компоненты и оставьте на 24 часа. Через сутки настроение надо процедить. Подливать надо не чаще, чем раз в две недели.

Банановая кожура

Возьмите кожуру двух бананов. Нарежьте на небольшие куски и поставьте в 3-литровую банку. Залейте водой и оставьте на 3 дня. Перед использованием раствор процедите.

Яичная скорлупа

Для этого удобрения вам понадобится нарезанная кожура банана и высушенная скорлупа двух яиц. Переложите их в емкость и залейте 1 литром воды. Через 3 дня после процеживания удобрение уже можно использовать.

Луковая шелуха луковой шелухи

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Возьмите один стакан луковой шелухи и залейте двумя стаканами воды. Кастрюлю поставьте на огонь и доведите до кипения и после этого снимайте с плиты. Оставьте настояться на два дня. Перед поливкой разведите с водой 1:10. Этим удобрением подкармливайте рассаду не чаще, чем раз в неделю.

Чайная заварка

Для этой подкормки понадобится 2 чайных ложки чайных листьев и 0,5 литров воды. Перемешайте смесь и оставьте на 2 дня. После процеживания подпитывать можно каждую рассаду 1 столовой ложкой под каждое растение. Чайная заварка богата на калий, цинк, марганец, хром, и прекрасно подойдет для рассады перца и помидоров.

Картофельный отвар

Возьмите очищенный картофель, залейте водой и отварите примерно 20 минут. Далее настой из картофеля процедите и остудите. Перед тем, как поливать рассаду, добавьте каплю йода. Поливайте под корни.