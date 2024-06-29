Один из самых популярных овощей любит богатую органикой землю. Она должна быть разрыхленной для достаточного доступа воздуха к корневой системе. Поэтому на том участке где должна расти свекла, еще с осени надо внести перегной.

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Чем подкормить свеклу

Повысить сахаристость свеклы во время ее роста поможет обычная поваренная соль. Для раствора надо чайную ложку соли размешать в ведре воды и поливать этой жидкостью свеклу.

Чтобы вкус овощей был лучшим, попробуйте следующую подкормку. Настой коровяка надо смешать с древесной золой. На 1 квадратный метр нужно 3 стакана раствора.



Перец надо подпитывать в течение всего его роста / Фото Pexels

Если свекла имеет слабый рост и светлую окраску листьев, это может свидетельствовать о недостатке азота. В таком случае используйте аммиачную селитру или карбамид (мочевина).

Обратите внимание, что свекла хочет влаги на всех этапах роста. Если она будет в сухом месте, то вырастет горькой. Поэтому не забывайте подливать овощи утром или вечером, особенно во время засухи. Калий помогает растениям противостоять засухам и болезням, а также способствует накоплению сахара. Используйте калий хлористый или сульфат калия.

Огородники говорят, что для того, чтобы свекла не выросла маленькой, ее надо редко сажать, а после появления всходов прореживать лишние ростки. Между растениями в ряду должно быть расстояние 15 сантиметров.