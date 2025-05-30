Герань будет цвести круглый год: это копеечное средство работает безотказно

Если в вашем доме появилась герань, конечно же, хочется, чтобы она цвела как можно дольше –и этого можно достичь, если разобраться с элементарным уходом за растением.

Герань – это очень популярный цветок, который можно увидеть практически в любом доме – и обычно она стоит в цвету независимо от времени года, сообщает 24 Канал. И если вы также хотите, чтобы ваши герани цвели беспрестанно, нужно разобраться с одной элементарной подпиткой.

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Чем подкормить герань, чтобы она цвела все время?

Пышное цветение герани можно обеспечить только правильным и тщательным уходом. А также подкормкой – ведь без удобрений нельзя и надеяться на то, что растение будет радовать цветами.

И есть одно средство, которое идеально подойдет для стимулирования цветения герани, и оно точно есть у вас дома – это йод. Приготовить подкормку просто – нужно только в литре воды растворить одну каплю йода. Воду берите для этого отстоянную и комнатной температуры, и за сутки до полива немного увлажните воду в горшке и разрыхлите ее.

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Под один кустик герани нужно внести всего 7 ложек раствора, и не более.

Впрочем, это не единственное средство, которое даст нужный результат. Также можно подкормить герань раствором дрожжей – они содержат немало полезных микроэлементов, активизирующих переработку органических соединений в почве и растениях. И тогда и состав, и качество земли улучшаются, а иммунитет растений к болезням и вредителям повышается.



Герань нужно подкормить для цветения / Фото Pexels

Для того, чтобы приготовить подкормку, нужно взять примерно 100 граммов сухих дрожжей, развести их в четырех стаканах теплой воды и тщательно перемешать. После этого можно использовать раствор для полива цветов.

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И еще один способ подпитки герани, о котором точно не стоит забывать – это сахаром. Многие растения любят сладкие подкормки – и если этот продукт вносить в разумных количествах, это может активизировать цветение.

Сахар обычно помогает поддерживать рост цветов зимой, когда они страдают от недостатка света. Но подходят сахарные добавки для укрепления растений и весной. Это усиливает их рост, улучшает цветение и увеличивает его продолжительность.

На четыре стакана воды нужно добавить всего несколько столовых ложек сахара, и после этого полить раствором герань. Но проводить такую подкормку можно не чаще, чем раз в месяц, чтобы не допустить образования плесени и гнили.