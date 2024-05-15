Можно ли на огороде сажать подсолнечник: этого не знают почти все

Каждый из нас мог наблюдать за красивыми полями высаженными в подсолнухах, впрочем их посадка на огороде является не совсем полезной, поскольку они могут навредить другим растениям.

Оказывается, подсолнечник негативно влияет на почву. Если высадить на огороде растения, то он быстро обеднеет и станет непригодным для выращивания других культур. Подсолнечник способен уничтожить качество почвы гораздо быстрее, чем все другие растения.

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Почему нельзя сажать подсолнечник

Ни в коем случае подсолнечник нельзя сажать рядом с выращиваемыми культурами, поскольку он заберет у них все полезные вещества. Дачники особенно не советуют сажать его рядом с картофелем, потому что хорошего урожая можно и не дождаться.

Подсолнечник также заманивает пернатых на огород, которые могут повредить другие растения, поэтому не стоит рядом сажать овощи, ведь их надо будет закрывать от живности.



Подсолнечник нельзя сажать на огороде / Фото Pexels

Культура имеет разветвленную систему корней, поэтому будет забирать у других полезные компоненты и влиять на рост других растений. Садоводы говорят, что под подсолнечниками даже не растут сорняки.

Стандартный размер подсолнечника – 2 метра. Благодаря такому росту растение делает тень всем другим овощам или ягодам, поэтому приносит большой вред, потому что оставляет растения без света.

Вы могли этого и не знать, но подсолнечник не любит, когда рядом с ним растут другие растения, поэтому выпускает в почву вещества, которые являются токсичными для других растений и замедляет их рост.