Если клубника не зацвела, то соответственно и не будет урожая ягод. Чтобы понять причину и устранить проблему, надо разобраться со всеми возможными случаями, из-за которых происходит сбой в цветении.

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Почему клубника не цветет – какие есть причины

Неправильная глубина посадки

Если сердечко клубники углубить сильно в землю, то молодых побегов и цвета может и не быть. Также в период заморозков нельзя было оставлять клубнику неприкрытой, поскольку в это время она могла ослабнуть.

Избыток питательных веществ

Для клубники надо постоянно вносить специальные подкормки, которые хорошо влияют на рост. Если забыть об удобрениях, клубника может перестать расти.

Избыток азота

Азот полезен, потому что помогает наращивать зеленую массу, но плохо влияет на цветение и плодоношение, поэтому слишком большая доза имеет плохое влияние на растение.

Мусорные сорта

Бывают плохие сорта клубники, поэтому неудивительно, что они не будут цвести. Важно покупать только садовые сорта. Если у вас ремонтантный сорт уже длительное время, то вполне мог выродиться.

Недостаточно солнца

Должны помнить, что клубника должна постоянно расти на солнце, поэтому даже в полутени ее высаживать не стоит.



Клубника может не цвести по нескольким причинам / Фото Pexels

Почему клубника цветет, а ягод нет

Если клубника хорошо цветет, но ягоды не появляются, то на это есть несколько причин. В первый год после посадки ягоды могут не появиться из-за того, что растение еще очень молодое. Ему необходимо окрепнуть и разрастись.

Обратный эффект может произойти со старой клубникой. Если высадка происходила более 5 раз, то плоды могут быть очень мелкими, а то и вообще исчезнуть. В таком случае старые растения надо сжечь на участке и посадить новые.

Кроме солнца клубника также любит регулярный полив. Если не подливать ее в конце лета, то в следующем году урожай может исчезнуть.

Дожди тоже влияют на урожай ягод. Из-за осадков пчелы могли не опылить цветы, поэтому и плодов не будет.