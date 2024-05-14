Якщо полуниця не зацвіла, то відповідно й не буде урожаю ягід. Щоб зрозуміти причину та усунути проблему, треба розібратися зі всіма можливими випадками, через які стається збій у цвітінні.

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Чому полуниця не цвіте – які є причини

Неправильна глибина посадки

Якщо сердечко полуниці заглибити сильно в землю, то молодих пагонів та цвіту може й не бути. Також в період заморозків не можна було залишати полуницю неприкритою, оскільки в цей час вона могла ослабнути.

Надлишок поживних речовин

Для полуниці треба постійно вносити спеціальні підживлення, які добре впливають на ріст. Якщо забути про добрива, полуниця може перестати рости.

Надлишок азоту

Азот корисний, бо допомагає нарощувати зелену масу, але погано впливає на цвітіння та плодоношення, тому завелика доза має поганий вплив на рослину.

Сміттєві сорти

Бувають погані сорти полуниці, тож не дивно, що вони не цвістимуть. Важливо купляти лише садові сорти. Якщо у вас ремонтантний сорт вже тривалий час, то цілком міг виродитися.

Недостатньо сонця

Маєте пам’ятати, що полуниця має постійно рости на сонці, тому навіть в півтіні її висаджувати не варто.



Полуниця може не цвісти через кільк причин / Фото Pexels

Чому полуниця цвіте, а ягід немає

Якщо полуниця добре цвіте, але ягоди не з’являються, то на це є кілька причин. У перший рік після посадки ягоди можуть не з’явитися через те, що рослина ще дуже молода. Їй необхідно зміцніти та розростися.

Зворотний ефект може статися зі старою полуницею. Якщо висаджування відбувалося понад 5 разів, то плоди можуть бути дуже дрібними, а то й взагалі зникнути. У такому випадку старі рослини треба спалити на ділянці та посадити нові.

Окрім сонця полуниця також любить регулярний полив. Якщо не підливати її наприкінці літа, то наступного року урожай може зникнути.

Дощі теж впливають на урожай ягід. Через опади бджоли могли не опилити квіти, тому й плодів не буде.