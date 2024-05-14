Для полуниці підходять збалансовані добрива, які містять азот (N), фосфор (P) і калій (K). На етикетках вони часто позначаються як N-P-K.

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Добрива для полуниці

Азот важливо застосовувати для розвитку зеленої маси, однак вносити його треба обережно, оскільки надлишок призводить до надмірного росту листя.

Фосфор добре впливає на розвиток коренів та загального здоров’я рослин. Для полуниці треба застосовувати добриво з високим вмістом фосфору.

Калій сприяє загальній міцності рослин та впливає на якість плодів. Для полуниці він є дуже важливим саме під час розвитку плодів. Ягода також отримує користь від таких мікроелементів, як кальцій, магній та сірка.



Найкраще підживлення для полуниці у травні / Фото Pexels

Чим підживити полуницю у травні

Підживлення у травні вноситься для того, щоб полуниця добре цвіла і на ній зав’язувалися ягоди. Рекомендовано використовувати сульфатно-магнієве добриво з вмістом сірки. Для цього 1 столову ложку (30 – 40 грамів) розмішайте в прохолодній воді до повного розчинення гранул. Суміш вилийте до 10 літрів води та поливайте кущі через поливалку.

Також можна використовувати добрива типу Плантатор з NPK 10-54-10, яке добре підходить для цвітіння і бутонізації. Окрім того, кращому плодоутворенню сприяє мінеральне добриво. В ньому може міститься фосфор, калій, залізо, марганець, цинк і мідь.

Вносити добриво рекомендовано вранці або ввечері. Ґрунт має бути вологим – після дощу чи поливу, таким чином підживлення краще засвоїться.