У травні висаджують найбільше культур та доглядають за посівами. У цей час варто проводити також санітарну обрізку, висаджувати квіти та обприскувати їх від шкідників. До кінця травня радимо зробити кілька найважливіших завдань, на які радять звернути увагу всі дачники.

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Посів овочів у відкритий ґрунт

Висаджуйте у травні у відкритий ґрунт капусту, моркву, буряк, цибулю, часник, редис, квасолю та горох. Наприкінці місяця можна посадити огірки, кабачки, кукурудзу та гарбуз. Цього місяця садять картоплю, якщо ви ще не встигли посадити її в квітні.

Прополювання і підгортання

У травні на городі починають активно рости не лише овочі, але й бур’яни. Саме тому важливо полоти город та прибирати бур’яни, які заважають росту рослин.

Розпушування ґрунту

Після того, як посадите рослини, треба обов’язково розпушити ґрунт. Бажано це робити кілька разів на місяць. Ця процедура видалить бур’яни з ділянки та спростить доступ кисню до коріння. У травні важливо розпушити полуницю, але будьте обережними, аби не пошкодити вуса рослини.



У травні важливо розпушувати полуницю / Фото Pexels

Обприскування дерев у саду

Дерева часто страждають від іржі, борошнистої росли чи плодової гнилі. Якщо не обробити дерева навесні, то влітку хвороби погублять урожай. Проводьте обприскування в теплий та сухий день. Сад можете обробити домашніми засобами чи готовим препаратом, який можна придбати в агромагазині.

Підживлення і добрива

На етапі росту й цвітіння рослини потребують підгодівлі, щоб швидше набрати зелену масу. Купіть універсальний засіб для баштанних й пасльонових культур і не забудьте про підгодівлю ягідних чагарників.

Посадка винограду

Садівники кажуть, що з настанням стабільного тепла, на ділянці можна посадити виноград. Викопайте яму діаметром 80 сантиметрів, а на дно викладіть шар дренажу. Після цього всипте шар землі з додаванням перегною і золи. Саджанець посадіть, засипте, полийте водою та замульчуйте.

Посадка квітів

Садівники радять у травні посадити на клумбі дзвіночки, чорнобривці, флокси, жоржини. Наприкінці місяця посадіть кали та лілії. У травні висаджують однорічні квіти – фуксії, космеї та герань. У клумбу в травні можна пересадити квіти, вирощені на розсаду: айстри, нарциси, хризантеми, петунії та волошки.