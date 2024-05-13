Квітучі дерева на ділянці можуть не приносити практичної користі, але вони є надзвичайно красивими та можуть додати елегантності до вашого саду. Та є одне дерево, яке садити точно не варто, адже його дуже сильно любить попелиця та гусінь.

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Яке дерево не можна садити на ділянці

Дуже багато українців люблять черемху черех її тонкий запах із нотками мигдалю та ніжні квіти. Втім, це дерево – одне з них, що можуть за собою принести на вашу ділянку дуже багато різних шкідників. Зокрема, вам доведеться мати справу із гусінню та попелицями.



Деякі дерева не підходять для саду / Фото Pexels

Ще одна негативна сторона черемхи біля дому – дерева не дуже гарно виглядають після того, як з них повністю опадає цвіт. Стовбури стоять похмурі, і будуть пригнічувати не тільки вас, але і своїх сусідів – черемха заважає іншим рослинам, що ростуть поряд, плодоностити та розвиватися.

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І особливо негативно вона впливає на плодові дерева. Єдиний виняток з правила – це малина; вона буде добре рости біля черемхи. Ось і ще один мінус, на який потрібно звертати увагу – коли черемха квітне, чимало людей страждають на алергії, і дехто навіть скаржиться на сильний головний біль, що може з'явитися після вдихання запаху дерева.