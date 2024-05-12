Дерева у різних культурах вважаються символом багатства, процвітання та успіху. Деякі люди вірять, що якщо певні дерева посадити біля будинку, то можна привабити щастя чи благополуччя.

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Окрім того, що ці дерева створять приємну атмосферу поруч з будинком, вони ще й сприятимуть залученню позитивних енергій.

Які дерева посадити біля дому

Вишня. Повір’я кажуть, що вишня є деревом успіху та приносить в дім достаток.

Береза. Це дерево асоціюють з родючістю. Воно дає енергію хворим людям, допомагає впоратися з депресією та позбавляє від поганих снів.

Яблуня. Вважається, що посаджене дерево поруч з будинком, принесе щастя у сімейне життя, подарує молодість та довголіття. Згідно з народними прикметами, яблуню рекомендовано садити біля спальні молодої дівчини. А ще кажуть, що чим старшою є яблуня, тим більше в неї магічної сили.

Каштан. Виявляється, якщо поруч з будинком посадити два каштани, то вони приманять в оселю гроші.

Клен. Це дерево здатне позбавляти дім негативної енергетики та привертає успіх й щастя.

Горобина. Предки казали, що дерево добре впливає на розвиток сім’ї. Горобину треба посадити біля дому, якщо хочете міцну та велику сім’ю.

Окрім того, деякі дерева мають негативні наслідки, тому їх не радять висаджувати біля будинку. Не рекомендовано біля дому садити березу, ялину, осику, тую та вербу.