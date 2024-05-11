У вашому саду може бути досить багато вибагливих у догляді рослин, і гортензії, безперечно, можна віднести саме до таких. І зважати потрібно не тільки на кількість сонця, полив та якість ґрунту, але і на сусідство деяких інших видів.

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Азалії

Гортензії точно не є хорошими сусідами для азалій. Останні надають перевагу більш кислому ґрунту, а гортензії добре почуваються у слабколужному чи зовсім трохи кислому ґрунті. І якщо ви спробуєте відрегулювати запити у ґрунті однієї рослини, тоді, скоріш за все, просто нашкодите іншій.

Горіх

Волоські горіхи можуть виробляти речовину, яка може бути надзвичайно токсичною для багатьох рослин навколо них, зокрема і для гортензій. Юглон, ця речовина, потрапляє у ґрунт, і тоді може зупинити ріст квітів чи навіть повністю вбити їх.

Окрім того, потрібно зважати і на те, що крона волоського горіха створює густу тінь, яка пригнічує здатність гортензій до використання фотосинтезу.

Інвазивні види

Якщо ви хочете вирощувати у себе в саду бамбук чи англійський плющ, робити це точно потрібно якомога далі від гортензій. Вони дуже швидко витіснять інші рослини, і тендітні квіти гортензій також.

А їхнє агресивне поширення призведе до того, що вони обмежать простір, який потрібний для зростання гортензій. Квіти також почнуть конкурувати і за поживні речовини, що потрібні їм для росту.

Соняшники

Соняшники – це рослини алелопати, тобто вони можуть виділяти у ґрунт хімічні речовини, які призводять до пригнічення зростання інших рослин. Окрім того, вони досить великі та потребують багато сонячного світла, тож можуть затінити ваші гортензії.



Соняшники не потрібно садити біля гортензій / Фото Pexels

Вологолюбні рослини

Не варто біля тендітних гортензій садити верби чи берези – це рослини, які потребують великої кількості води та можуть конкурувати із гортензіями. Зрештою це призведе до водного стресу, адже квітка потребує багато води, особливо у літні місяці, і конкуренція за воду точно заважатиме її цвітінню.