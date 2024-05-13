В мае высаживают больше всего культур и ухаживают за посевами. В это время следует проводить также санитарную обрезку, высаживать цветы и опрыскивать их от вредителей. До конца мая советуем сделать несколько важнейших задач, на которые советуют обратить внимание все дачники.

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Посев овощей в открытый грунт

Высаживайте в мае в открытый грунт капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок, редис, фасоль и горох. В конце месяца можно посадить огурцы, кабачки, кукурузу и тыкву. В этом месяце сажают картофель, если вы еще не успели посадить его в апреле.

Прополка и окучивание

В мае на огороде начинают активно расти не только овощи, но и сорняки. Именно поэтому важно полоть огород и убирать сорняки, которые мешают росту растений.

Рыхление почвы

После того, как посадите растения, надо обязательно разрыхлить почву. Желательно это делать несколько раз в месяц. Эта процедура удалит сорняки с участка и упростит доступ кислорода к корням. В мае важно разрыхлить клубнику, но будьте осторожны, чтобы не повредить усы растения.



В мае важно рыхлить клубнику / Фото Pexels

Опрыскивание деревьев в саду

Деревья часто страдают от ржавчины, мучнистой росы или плодовой гнили. Если не обработать деревья весной, то летом болезни погубят урожай. Проводите опрыскивание в теплый и сухой день. Сад можете обработать домашними средствами или готовым препаратом, который можно приобрести в агромагазине.

Подкормка и удобрения

На этапе роста и цветения растения нуждаются в подкормках, чтобы быстрее набрать зеленую массу. Купите универсальное средство для бахчевых и пасленовых культур и не забудьте о подкормке ягодных кустарников.

Посадка винограда

Садоводы говорят, что с наступлением стабильного тепла, на участке можно посадить виноград. Выкопайте яму диаметром 80 сантиметров, а на дно выложите слой дренажа. После этого всыпьте слой земли с добавлением перегноя и золы. Саженец посадите, засыпьте, полейте водой и замульчируйте.

Посадка цветов

Садоводы советуют в мае посадить на клумбе колокольчики, бархатцы, флоксы, георгины. В конце месяца посадите каллы и лилии. В мае высаживают однолетние цветы – фуксии, космеи и герань. В клумбу в мае можно пересадить цветы, выращенные на рассаду: астры, нарциссы, хризантемы, петунии и васильки.