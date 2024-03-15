Не вырывайте полынь с огорода: растение может спасти ваш урожай

Полынь растет на лугах, вдоль дорог и на дачных участках. С огорода садоводы привыкли от него избавляться, поскольку среди зелени и овощей считается сорняком, хотя является древним лекарственным растением и еще и защитой для овощей.

Это растение часто используют в народной медицине, а в интернете можно найти десятки вариантов его применения. На огороде ее вырывают, но на самом деле полынь помогает отпугнуть всевозможных насекомых и личинок, которые ползают или летают.

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Больше всего полыни боятся тля, белокрылка, плодожорка, морковная муха, пилильщик и белянка.

Как использовать полынь на огороде

Если вы переживаете, что некоторые вредители попортят вам овощи, то расставьте веточки полыни в рядах между морковью, поставьте на капусту или другие овощи. Поэтому не стоит его вырывать, пусть полынь растет и отпугивает всех насекомых.

А еще сильное репеллентное действие имеет именно настой полыни. Большой пучок свежего растения залейте 5 литрами кипятка и дайте настояться в течение часа. Этим раствором затем опрыскивайте все растения, которых поразили вредители.



Полынь борется с вредителями / Фото Википедия

Обратите внимание, что полыни боятся муравьи, гусеницы, плодожорки, тли и мыши. Они практически никогда не селятся в тех местах, где растет полынь.

В марте уже можно сеять в открытый грунт определенные растения, поэтому садоводам и огородникам время браться за работу. Что надо посадить в марте 2024 года – читайте в нашем материале.