Снимает стресс и боль в мышцах: 5 преимуществ, которые имеет горячая ванна для человека

Между специалистами часто ведутся разговоры о вреде и пользе горячей ванны, впрочем, есть несколько утверждений, которые смогут вас убедить в том, что в ней есть свои плюсы.

Оказывается, что теплая вода способна снять стресс, унять боль в мышцах после тренировки и подготовить вас к спокойному сну. Не зря люди купаются в горячих природных источниках для улучшения своего состояния здоровья.

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Теплая вода также действует как успокаивающее. Термальные источники направлены на лечение заболеваний и вообще, чтобы улучшать жизненный тонус. А вот дома принять ванну – достаточно доступное удовольствие. Несколько экспертов рассказали, почему стоит принимать горячую ванну и на что она влияет.

Укрепление психического здоровья

Согласно исследованию, горячая ванна положительно влияет на расслабление, а еще вода уменьшает напряжение или подавленность. Доктор медицинских наук Майкл Джейкобс говорит, что ванна лучше влияет на уменьшение тревоги, чем душ. Недавнее исследование также доказало, что прием ванной дважды в неделю уже через несколько недель показали хорошие результаты по снижению депрессии.

Снятие стресса

Если вы испытываете стресс после тяжелого рабочего дня, то ванна позволит вам расслабиться и набраться сил. Также теплая вода забирает утомление, поэтому хотя бы 30 минут релакса в ванной дадут позитивные результаты.



Теплая ванна имеет немалую пользу для здоровья / Фото Pexels

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Японское исследование отмечает, что горячая ванна может улучшить сердечно-сосудистую систему. В нем говорится, что регулярное принятие горячей ванны может оказать положительное влияние на здоровье сосудов человека, то есть кровеносных сосудов, вен и артерий, ответственных за кровоток.

Улучшение кровообращения имеет свои преимущества. К примеру, когда боль возникает вследствие травмы мышц, то кровообращение ускоряет процесс самовосстановления организма.

Готовит тело ко сну

Теплая ванна способствует хорошему ночному сну. Вечером перед сном ванна может помочь быстрее заснуть и хорошо спать всю ночь, а это очень важно для восстановления организма на следующий день.

Улучшает состояние кожи

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Кроме удаления грязи с поверхности кожи, купание в воде открывает поры и позволяет смыть все накопления, которые там забились. Также вода смягчает кожу.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, просто возьмите себе за привычку хотя бы один раз или дважды в неделю принимать горячую ванну. И обратите внимание на то, что ванна не должна быть очень горячей, потому что такая вода только высушивает кожу. Используйте вместо этого теплую воду, в которой вашему телу будет комфортно.