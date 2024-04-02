Высаживать саженцы винограда можно уже ранней весной. Должна быть устойчивая температура в пределах +10 – 15°C, а почвы – +8 – 10°C. А вот акрита корневая система предусматривает посадку саженцев позже, во второй половине мая.

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Выбор места посадки

Найдите для винограда южную или юго-западную часть участка, которая защищена от северных ветров а будет в отдалении от деревьев на 4 – 6 метров. Виноград не любит низких и мокрых мест с засоленной почвой.

Залегание грунтовых вод должно быть на расстоянии не менее чем за 2 метра от корней растения. В противном случае необходимо устраивать хорошую дренажную систему для отвода лишней воды.

Виноград любит плодородную и рыхлую почву. Если же на участке состав почвы другой, то его можно скорректировать и сделать правильный состав для посадочной ямы.



Правила посадки винограда / Фото Pexels

Подготовка саженца

Саженец с открытой корневой системой надо слегка подрезать до светло-зеленого цвета побега в месте среза. На нем должно быть не более 5 самых сильных почек. Подрежьте корни на 1 – 2 сантиметра и оставьте длину 15 – 20 сантиметров. Важно, чтобы на срезе корни были беловато-желтого цвета. Это важно для стимуляции ветвления корней.

Перед посадкой корни садоводы советуют вымачивать от 12 до 24 часов. После этого корни стоит подержать в растворе стимулятора роста не более чем на 10 минут.

А вот саженцы с закрытой корневой системой уже не нуждаются в такой подготовке. Их просто высаживают в яму.

Подготовка посадочной ямы

Яма для посадки винограда должна быть шириной 50 сантиметров и глубиной 70 сантиметров. За 10 дней до посадки ее надо заправить питательным грунтом. Между несколькими саженцами расстояние должно быть 2 – 3 метра.

На дне ямы обязательно должен быть дренаж. Далее готовят питательную смесь из смешанной садовой земли (верхний слой земли из ямы) с органикой (2 – 3 ведра перегноя или компоста, в который добавляют 200 граммов суперфосфата и сульфата аммония, золу 2 – 3 стакана, если же почва глинистая – песок и раскисленный торф), укладывают на дно ямы слоем 30-40 сантиметров, утрамбовывают, заливают 2 – 3 ведрами воды, накрывают небольшим слоем садового плодородного грунта, чтобы не было ожога корней и дают осесть.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Высадка саженца с открытой корневой системой

На дно ямы надо насыпать холмик плодородной земли. Туда разместите саженец и аккуратно расправьте корни по дну, чтобы они были направлены строго вниз. После этого засыпьте яму до краев плодородным грунтом. Поставьте подпорку и хорошо полейте одним ведром воды.

После впитывания влаги, земля может дать усадку, тогда надо досыпать плодородный грунт. После окончания посадки рекомендуется замульчировать верхний слой почвы сеном, торфом, перегноем, скошенной сухой травой или перепревшими опилками.

Во время укоренения саженца месяц ему противопоказаны прямые солнечные лучи, поэтому необходимо притенение.

Высадка саженца с закрытой корневой системой

Процедура посадки такая же, только не надо насыпать холмик, а высаживать в яму на ровный подготовленный слой.

Саженец винограда надо регулярно увлажнять, рыхлить обрабатывать от болезней и вредителей, подвязывать, правильно прививать и удалять лишние побеги. На следующий год куст должен дать первый урожай.