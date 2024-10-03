Грецкий орех стоит сажать в местах, которые хорошо освещаются солнцем, пишет Ua.magazine. Важно орех высаживать как можно дальше от других деревьев, поскольку они могут притемнять молодой саженец. Расстояние до ближайших деревьев должно составлять 10 метров.

Обратите внимание 90% огородников не знают этого: что делать с листьями грецкого ореха

Также обратите внимание на то, что орех нельзя сажать близко к дому, поскольку со временем его корни могут повредить фундамент и даже перекосить здание. Орех любит нейтральную или слабокислую почву и плохо растет в местах, где есть много влаги.

Как посадить орех осенью

Орех можно сажать в октябре. Для этого вам нужен не саженец, а плоды ореха. Они должны быть большими, целыми, без трещин на скорлупе.



Сажать надо плоды ореха / Фото Pexels

Сначала надо подготовить лунку для посадки. Для этого 10 литров навоза надо смешать с половиной ведра перегноя. Туда надо добавить 150 граммов золы и 100 граммов суперфосфата. Яму нужно выкопать глубиной 1 метр, высыпать на дно смесь и присыпать немного землей.

Далее нужно сделать углубление для орехов на 10 – 15 сантиметров. В каждую ямку надо разложить на бок по 3 – 4 орехов. Всходы не дадут все орехи, поэтому на 2 год надо будет отобрать самые большие экземпляры. Осенняя посадка даст всходы ореха ближе к маю.

Уход за орехом

Чтобы не испарялась влага, замульчируйте землю вокруг дерева. Подойдет обычная солома или опилки. Также можно использовать агроволокно. Молодые саженцы нужно будет подвязать, чтобы их не сорвал ветер. Что интересно, в посадочную яму рекомендуют поставить что-то металлическое – гвозди или ржавые банки. Этот лайфхак убережет дерево от засыхания и будет стимулировать корни к более быстрому росту.