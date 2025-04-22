Посадка картофеля является важным процессом, поскольку от него зависит будущий урожай, пишет 24 Канал. Именно поэтому посадку нужно осуществлять в правильное время.

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Традиционно картофель высаживают весной, когда прогревается земля. Чтобы получить богатый урожай, нужно выбирать благоприятные дни по народным приметам. К ним часто обращались наши предки, поскольку верили, что это поможет им в выращивании овощей.



Картофель можно сажать по народным приметам / Фото Pexels

Огородники говорят, что картофель любит три десятка. Первая – это глубина посадки в 10 сантиметров, вторая – температура почвы на этой глубине в 10°C и третья – среднесуточная температура во время посадки, которая должна быть не ниже, чем 10°C.

К слову! В нашем материале мы рассказали, какой картофель для посадки является лучшим – малый или большой.

Ранний картофель сажают в конце апреля или в начале мая, а созреет он уже к середине июля. Среднеспелый картофель можно посадить в средней или второй половине мая, а собрать урожай в августе.

Когда сажать картофель по народным приметам

По народным приметам, картофель можно сажать тогда, когда на берегу появляются первые листочки. Это будет признаком достаточного прогревания почвы. Также можно сажать картофель тогда, когда зацвела черемуха. Сажать картофель можно еще и тогда, когда на бузине появились цветы.

А еще стоит воспользоваться лайфхаком с комом земли, которую нужно бросить на дорогу. Если он прилипнет, то земля будет слишком влажной и сажать картофель будет рано.

Последним сроком высаживания картофеля считается летний Николай. По новому календарю – это 9 мая, а по старому – 22 мая.