Какой лук посадить в мае: урожай будете собирать в ведра

Во второй половине мая время браться за посадку лука. Сейчас погода несколько облачная и дождливая, но уже после середины месяца начнется потепление и земля хорошо прогреется благодаря солнечным лучам. Какой лук советуют сажать огородники – читайте далее.

Для посадки репчатого лука, температура воздуха должна прогреться от +10°С до +15°С, пишет 24 Канал. Поэтому именно вторая половина мая идеально подходит для того, чтобы сажать овощи в открытый грунт.

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Чтобы луковицы хорошо взошли, перед посадкой их надо замочить на 12 – 15 часов в теплой воде. Севок надо вдавливать в бороздки на глубину 3 сантиметра, а расстояние между луковицами должно составлять 10 сантиметров.

Какой лук сажать в мае

Для того, чтобы получить хороший урожай лука, стоит позаботиться о лучших сортах. Дачники уже давно определили лучшие луковицы, которые дают наибольший урожай.

Сноуболл

Сорт лука созреет через 100 дней после посадки. Вес луковицы составляет почти 100 граммов. Овощ имеет достаточно нежный, даже немного сладкий вкус. Такой лук идеально подходит для употребления в свежем виде. После сбора его можно хранить в течение 4 месяцев.



Сорта лука, которые стоит посадить в мае / Фото Pexels

Штутгартер

Именно этот сорт является одним из самых популярных. После посева созревает уже на 90-й день. Луковицы имеют округлую форму и весят 100 граммов, имеют полуострый вкус. Преимущество этого сорта в том, что овощи могут храниться в течение 6 месяцев.

Кармен

Красный лук имеет средний срок созревания. Дачники советуют сажать этот сорт тем огородникам, которые часто используют лук для салатов и термической обработки. Хранится сорт в течение 5 месяцев.

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Эксибишен

Сорт славится огромными луковицами, размер которых может достигать 500 граммов. Лук прекрасно подходит для салатов, потому что имеет идеальный вкус. Недостатком является лишь короткий срок хранения – 3 месяца. Для формирования крупных головок, сорт надо постоянно подливать и подпитывать.