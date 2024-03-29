Фасоль – это важный ингредиент борща и многих других украинских блюд. И для того, чтобы обеспечить себя этим продуктом на год вперед, вам нужно вовремя его высадить. Очень часто в этом помогает также лунный календарь.

Интересно Когда в апреле сажать картофель – лунный календарь благоприятных дат для наибольшего урожая

Если вы будете сажать фасоль в открытый грунт, урожай получите чуть позже. Но даже для выращивания такой неприхотливой культуры нужно знать несколько условий посева и правильные сроки.

Когда нужно сажать фасоль

Каждый год идеальные сроки для посадки фасоли все же отличаются, ведь в этом деле очень важно учитывать периоды последних заморозков и потеплений. В Украине посадки этого растения начинаются в апреле, и могут затянуться до мая в случае неблагоприятных погодных условий.

Здесь лучшим вариантом будет ориентироваться не на календарь, а на температуру почвы – семена будут прорастать только в случае, если она поднялась уже выше, чем до 10 градусов. Если же вы посадите фасоль в холодную землю, тогда растение может сгнить в земле еще на стадии набухания.

После посева вам придется подождать неделю на первые всходы.



Фасоль нужно высаживать в конкретные даты / Фото Pexels

Лучшие даты по лунному календарю

Если вы ориентируетесь на Луну в ваших садово-огородных работах, тогда вы можете заинтересоваться благоприятными датами для посадки фасоли на рассаду и в открытый грунт.

Лучшие дни для высадки рассады фасоли:

16 – 17, 20, 24 – 25, 29 – 30 марта;

3 – 5, 7 – 9, 12 – 13, 16 – 17, 21 – 26, 30 апреля;

1 – 4, 6, 9 – 10, 13 – 14, 18, 20 – 24, 28 – 31 мая;

1 – 3, 5 – 6 июня.

Для высадки рассады в теплицу лучше всего подойдут такие даты: 1 – 4, 20 – 24, 27 – 31 мая, 3 – 4 июня.

Если же вы хотите уже высаживать рассаду в открытый грунт, лучше всего для этого подойдет 20 – 24, 27 – 31 мая и 3 – 4 июня.