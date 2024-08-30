Для того, чтобы получить наилучший результат и урожай на огороде, немало дачников стараются распланировать свои действия в соответствии с фазами Луны. И все потому, что это космическое тело может влиять на рост растений. Поэтому Советы 24 делятся подробным лунным календарем огородника на сентябрь.

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Когда работать на огороде в сентябре

1 сентября. Этот день идеально подходит для выкапывания картофеля и лука, а также обрезки кустов и деревьев. Не забудьте также о важных работах по удалению сорняков на участке.

2 сентября. День считается благоприятным для заготовок, сбора семян и посадки и пересадки разнообразных декоративных многолетников.

3 сентября. В этот день заниматься высадкой растений не стоит. Вообще старайтесь не работать с землей, вместо этого можете полить растения и внести необходимые удобрения.

4 сентября. В этот день можно почадить цветы однолетники, а также декоративные кусты и деревья. Важно защитить растения от вредителей, поэтому займитесь обработками.

5 – 7 сентября. Воздержитесь от прививки или опрыскивания растений по листьям. Остальные садовые работы выполнять можно.

8 – 9 сентября. В эти дни категорически не рекомендуют выкапывать картофель. Также не стоит пересаживать и размножать растения.

10 – 11 сентября. Неудачные дни для огородных работ. При необходимости можно только полить сад или огород, а остальные работы лучше отложить на потом.

12 сентября. Нельзя в этот день сажать и сеять различные культуры. Исключение – те растения, которые вы сажаете на зелень. Все остальные процедуры также проводить не стоит. Зато можно заняться перекопкой грядок и уборкой огорода и сада.

13 – 14 сентября. Лучшие дни для посадки растений и внесения удобрений.

15 – 16 сентября. В эти дни можно заниматься и посадкой растений, и поливом, и подкормкой. Благоприятный день и для сбора урожая и обрезки растений.

17 сентября. Не забудьте полить все посадки и заняться переработкой фруктов и овощей на зиму.

18 сентября. Нельзя сажать и пересаживать растения. Лучше воздержаться от большинства работ на огороде.

19 – 22 сентября. Лучше воздержаться от посева и посадки растений. Зато можно заниматься подкормками, поливом и прополкой.

23 сентября. В этот день лучше не сеять травы, а также под запретом обильный полив и работа с корнями.

24 сентября. Благоприятный день для посадки почвопокровных растений, а вот декоративные сажать не советуют.

25 – 27 сентября. Нельзя сажать клубневые и вьющиеся растения.

28 – 30 сентября. Нужно заняться сбором урожая и замачиванием корней. Особенно полезно будет успеть сделать подзимний посев и посадку декоративных растений.