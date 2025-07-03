Как хранить цветную капусту, чтобы она не почернела: полезные секреты

Цветная капуста может иметь довольно привлекательный вид на прилавках, а уже после того, как постоит немного дома, начинает темнеть, становится мягче и даже не совсем приятно пахнуть. Чтобы не потерять зря деньги на приобретенный суперфуд, стоит знать основные моменты хранения капусты.

Перед покупкой надо обратить внимание на основные моменты выбора качественного кочана, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Цветная капуста бывает разной – белой, фиолетовой, салатовой, впрочем чаще всего мы покупаем именно первый вариант. При выборе капусты ее цвет должен быть белым или кремовым. Желтые и коричневые пятна являются признаком старения или неправильного хранения.

Структура головки должна быть плотной и упругой, а листья плотно облегать кочан. Увядшие листья – сигнал того, что овощ уже лежит давно. Также цветная капуста должна иметь нейтральный запах, потому что кисловатость свидетельствует о том, что она начинает портиться.

Как правильно хранить цветную капусту

Не рекомендуется мыть капусту перед хранением, поскольку влага ускоряет гниение. Содержание в герметичном пакете перекроет циркуляцию воздуха, поэтому лучше всего держать капусту в отделе для овощей в холодильнике стеблем вверх, чтобы влага не накапливалась возле соцветий. Благодаря такому простому способу цветная капуста сможет сохраниться свежей до 10 дней.



Правила хранения цветной капусты / Фото Pexels

Как хранить нарезанную капусту

Чтобы защитить нарезанные соцветия от влаги, каждую частицу нужно промокнуть салфетками и поместить в контейнер с крышкой, на низ которого надо выстелить бумажное полотенце.

К слову, чтобы помидоры стали вкуснее и слаще, их надо подкормить важным удобрением.

Цветную капусту нужно хранить подальше от яблок и бананов, которые выделяют этилен и ускоряют порчу овощей. Порезанные соцветия могут храниться от 3 до 5 дней. Вареная цветная капуста может храниться в холодильнике до 3 дней.