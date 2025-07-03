Як зберігати цвітну капусту, щоб вона не почорніла: корисні секрети

Цвітна капуста може мати досить привабливий вигляд на прилавках, а вже після того, як постоїть трішки вдома, починає темніти, стає м’якшою й навіть не зовсім приємно пахнути. Щоб не втратити дарма гроші на придбаний суперфуд, варто знати основні моменти зберігання капусти.

Перед покупкою треба звернути увагу на основні моменти вибору якісного качана, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Цвітна капуста є різною – білою, фіолетовою, салатовою, втім найчастіше ми купуємо саме перший варіант. При виборі капусти її колір повинен бути білим чи кремовим. Жовті та коричневі плями є ознакою старіння або неправильного зберігання.

Структура головки повинна бути щільною та пружною, а листя щільно облягати качан. Зів’яле листя – сигнал того, що овоч вже лежить давно. Також цвітна капуста повинна мати нейтральний запах, бо кислуватість свідчить про те, що вона починає псуватися.

Як правильно зберігати цвітну капусту

Не рекомендовано мити капусту перед зберіганням, оскільки волога пришвидшує гниття. Тримання у герметичному пакеті перекриє циркуляцію повітря, тому найкраще тримати капусту у відділі для овочів у холодильнику стеблом догори, щоб волога не накопичувалася біля суцвіть. Завдяки такому простому способу цвітна капуста зможе зберегтися свіжою до 10 днів.



Правила зберігання цвітної капусти / Фото Pexels

Як зберігати нарізану капусту

Щоб захистити нарізані суцвіття від вологи, кожну частинку потрібно промокнути серветками та помістити в контейнер з кришкою, на низ якого треба вистелити паперовий рушник.

До слова, щоб помідори стали смачнішими та солодшими, їх треба підживити важливим добривом.

Цвітну капусту потрібно зберігати подалі від яблук та бананів, які виділяють етилен та пришвидшують псування овочів. Порізані суцвіття можуть зберігатися від 3 до 5 днів. Варена цвітна капуста може зберігатися у холодильнику до 3 днів.