Эти 5 правил стирки меняют все: о них знают единицы

Стирка –это очень привычный процесс, и поэтому немало людей уже даже не обращают внимание не то, как именно они это делают. А зря, ведь они могут нарушать несколько очень важных правил.

Даже если правила и существуют для того, чтобы их нарушать, это точно не касается стирки. И если вы не хотите потерять свои любимые вещи из-за неправильно запущенной стиральной машинки, лучше их знать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Сортируйте одежду

Это правило старое как мир, и все еще немало людей решают его игнорировать. В конце концов за один яркий носок в куче белой одежды придется поплатиться – и лучше не допускать такого развития событий.

Если же вы не можете избежать смешивания цветов, или стираете разноцветную одежду, используйте поглощающий цвет лист – он заберет свободные цветные пигменты и не даст им передаться на другую одежду.

Предварительно обрабатывайте все пятна

Если вы хотите, чтобы одежда после стирки была чистенькой, особенно большие пятна стоит застирать заранее. Лучше делать это сразу же после того, как вы поставили пятно – ведь тогда шанс избавиться от него самый высокий.



Пятна нужно обрабатывать перед стиркой / Фото Pexels

Всегда стирайте полотенца отдельно

Существует несколько причин этого правила; прежде всего полотенца, особенно кухонные, часто бывают очень грязными, и поэтому требуют дополнительной воды и другого режима стирки. Кроме того, полотенца тяжелые, они хорошо впитывают влагу и оставляют ворсинки, что могут прилипнуть к деликатной одежде.

А отдельная стирка помогает достичь лучшего результата и предотвратить образование плесени.

Спортивную одежду стирайте в холодной воде

Спортивная одежда – это инвестиция. И чтобы не испортить эти дорогие вещи, стоит стирать их в прохладной воде и не деликатном режиме. Можно также стирать вручную, и всегда нужно высушивать такую одежду на воздухе и ровной поверхности. Так вы сохраните эластичность вещей и защитите ткань.

Ежемесячно очищайте стиральную машину

Очистка стиральной машины – это правило, о котором забывает много людей. Если этого не делать, в конце концов ваша одежда не будет такой чистой после стирки, как вам бы хотелось. Кроме того, это может привести к образованию грибка и плесени внутри машины.

К слову, ранее мы уже рассказывали о том, как можно почистить стиральную машину народными средствами.