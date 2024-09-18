5 правил успеха Уоррена Баффета: что нужно сделать, чтобы изменить жизнь

Основатель холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет точно знает, какие шаги нужно сделать для того, чтобы изменить свою жизнь. Он известен как крупнейший инвестор нашего времени. На него равняются миллионы людей, поэтому мы решили рассказать о его 5 правилах успеха.

Отметим, что семья Баффетов является известными филантропами, а сын миллиардера Говард даже неоднократно поддерживал Украину во время полномасштабной войны, пишет "Начни что-то".

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Сам Уоррен Баффет говорит, что придерживается нескольких правил в жизни, которые привели его к успеху. Если ищете для себя порцию вдохновения, тогда эти лайфхаки вам пригодятся.

Инвестируйте в себя

Баффет говорит, что один из ключей к успеху – это ежедневно ложиться умнее, чем встали. Не прекращайте приобретать знания. Оттачивая свои навыки, вы "увеличите свою стоимость на 50%".

Много читайте

На одном из выступлений миллиардер сказал, что читает 500 страниц книги в день. Также он читает качественные газеты, чтобы прочитать аналитические материалы и качественные материалы.



Много читайте каждый день / Фото Pexels

Начинайте день медленно

Баффет ложится спать в 22 вечера и просыпается в 6:45 утра. По его словам, он любит начинать свой день неспешно, уделяя физическим упражнениям 30 минут. Для него это скорее приятная часть дня, чем изнурительная нагрузка.

Измеряйте свой успех по собственной системе ценностей

Миллионер считает, что важно устанавливать планку целей по собственным стандартам, а не по правилам и нормам, что навязывает мир. Это придает смысл тому, кто вы, во что верите, какие ваши убеждения и ценности.

Станьте достойными любви других

По словам Баффета, единственный способ получить любовь – это быть достойными любви. Чем больше вы ее отдаете, тем больше получите.