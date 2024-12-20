Размораживать рыбу стоит тремя методами – в холодильнике, в холодной воде или микроволновой печи, пишет 24 Канал со ссылкой на Simply Recipes. Специалисты рассказали, как именно надо размораживать конкретно лосося.

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Чтобы понять, что рыба в один из перечисленных способов разморозилась, надо ее согнуть. Если она будет оставаться прямой или трудно сгибаться, тогда процесс размораживания придется продолжить.

Размораживание в холодильнике

За 8 – 12 часов до приготовления лосося переложите его из морозилки в холодильник. Замораживать рыбу лучше всего в зип-пакете и в нем же размораживать. Если вы приобрели лосось в вакуумной упаковке, то можете его вынуть и поставить в контейнер для размораживания.

В противном случае упаковку можно проткнуть вилкой, не снимая ее. Рекомендуется размораживать рыбу в объемной посуде, чтобы собрать всю лишнюю воду.



Лосось хорошо размораживается в холодильнике / Фото Pexels

Размораживание в холодной воде

Замороженного лосося надо вынуть из вакуумной упаковки и переложить в другой пакет. Далее нужно глубокую миску наполнить водой и погрузить внутрь рыбу. Пакет может всплывать, поэтому можно использовать тарелку.

Через 30 минут проверьте, разморозилась ли рыба. Если нет, то воду надо слить и наполнить миску новой холодной водой. Эту процедуру надо повторить несколько раз. Процесс размораживания займет максимум 2 часа.

Размораживание в микроволновой печи

Способ размораживания в микроволновой печи является самым быстрым. Нужно рыбу вытащить х упаковки и положить в тарелку. Далее остается только выбрать режим для размораживания. В целом он составляет от 2 до 4 минут. Лосось после микроволновки стоит сразу начать готовить.