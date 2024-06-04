Необычный способ борьбы с колорадскими жуками: он действительно работает

Колорадские жуки это те создания, которых вы точно не хотите видеть на своем огороде. Они не только неприятно выглядят, но и поедают немало растений и могут уничтожить весь урожай, который вы так бережно выращиваете.

Борьба с укусами жуков на листьях растения может невероятно огорчать любого огородника, ведь она кажется не только неровной, но еще и бесконечной – жуки никак не заканчиваются и снова и снова появляются на картофеле! Впрочем, разочаровываться не стоит, ведь справиться с проблемой все же возможно.

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Как бороться с колорадскими жуками

Если вы видите на растениях неприглядные пятна, это может означать, что их атаковал вредитель, и вам нужно как можно скорее браться за борьбу с ним. Опытные огородники рекомендуют для истребления колорадского жука использовать один простой кухонный продукт, который вы точно найдете дома.

Растительное масло может стать естественной и безопасной альтернативой очень многим химическим пестицидам. Его нужно смешать с водой и небольшим количеством мыла, а затем использовать как спрей от насекомых.



С колорадскими жуками нужно бороться / Фото Pexels

Смесь действует следующим образом: она покрывает насекомых и нарушает их способность дышать, и в конце концов отпугивает от растений. Этот лайфхак особенно популярен среди людей, которые предпочитают методы органического садоводства. Для того, чтобы приготовить средство от насекомых на растительном масле, вам нужно смешать стакан масла и одну столовую ложку мягкого жидкого мыла.

После этого возьмите две чайные ложки смеси и разведите ее в литре воды. Средство налейте в бутылку с пульверизатором и нанесите на растения, сосредотачиваясь на всех местах, где насекомые особенно активны. Вам нужно убедиться, что вы покрыли смесью не только верхнюю, но и нижнюю часть листа, ведь многие жуки пытаются прятаться именно там.

Вот несколько преимуществ этого метода: