Чтобы все было четко: как руководителю контролировать бухгалтера

Бухгалтер – ключевая фигура в бизнесе. Даже его работу следует проверять, поскольку даже добросовестные бухгалтеры могут ошибаться. Учетный процесс ведется по особым правилам и нормативным актам, а любая ошибка может стать причиной штрафа, поэтому владельцам бизнесов нужно их контролировать.

Специалисты привели несколько примеров, какие следует принять во внимание бизнесменам, чтобы все держать под контролем. Эти правила просты и не сложны в соблюдении.

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Проверяйте состояние расчетов с клиентами и поставщиками

Проверка состояния расчета с клиентами и поставщиками является важной составляющей эффективного финансового управления. Для того, чтобы получить полную информацию о взаимных расчетах с контрагентами, используйте RemOnline, где вы можете просмотреть их балансы. В этих балансах отражено, ком и сколько задолженности. Программа также покажет изменение долга в начале и конце периода, учитывая авансы, что были отработаны, и неотработанные авансы. Это позволит вам убедиться, что бухгалтер правильно регистрирует и отображает в учете все поступления, выплаты и расходы

Несколько правил, которые помогут контролировать бухгалтера / Фото Pexels

Контролируйте состояние расчетного счета

Если вы передали бухгалтеру ключ первой подписи, убедитесь в отсутствии каких-либо сомнительных или несанкционированных платежей. Особое внимание уделяйте незапланированным поступлениям, которые могут свидетельствовать о возможных махинациях. К примеру, бухгалтер может получить безналичные средства по просьбе определенной организации, чтобы затем обналичить их и получить за это процент. Чтобы снизить риск бухгалтерского мошенничества, рассмотрите возможность не передавать ключ первой подписи бухгалтеру. Для подготовки платежных поручений, просмотра выписок и загрузки его в программу управления бухгалтерским учетом, можно использовать "технический" ключ. Отправку платежей лучше подтверждать лично. Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Проверяйте кассу

Сотрудники, имеющих доступ к наличным, могут брать деньги "взаймы" из кассы или проводить операции без соответствующих финансовых записей. Чтобы избежать таких ситуаций, важно регулярно проверять кассовое состояние и убедиться, что в кассе нет недостатка.

Проверяйте расчеты налогов