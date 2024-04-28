Щоб все було чітко: як керівнику контролювати бухгалтера

Бухгалтер – ключова постать у бізнесі. Навіть його роботу потрібно перевіряти, оскільки навіть сумлінні бухгалтери можуть помилятися. Обліковий процес ведеться за особливими правилами та нормативними актами, а будь-яка помилка може стати причиною штрафу, тому власникам бізнесів потрібно їх контролювати.

Фахівці навели кілька прикладів, які варто взяти до уваги бізнесменам, щоб все тримати під контролем. Ці правила є прості та не складні у дотриманні.

До теми Як мотивувати своїх працівників: важливі правила для керівників

Перевіряйте стан розрахунків з клієнтами та постачальниками

Перевірка стану розрахунків з клієнтами та постачальниками є важливою складовою ефективного фінансового управління. Для того, щоб отримати повну інформацію про взаємні розрахунки з контрагентами, використовуйте RemOnline, де ви зможете переглянути їхні баланси. У цих балансах відображено, кому і скільки заборгованості. Програма також покаже зміну боргу на початку і в кінці періоду, враховуючи аванси, що були відпрацьовані, та невідпрацьовані аванси. Це дозволить вам переконатися, що бухгалтер правильно реєструє та відображає в обліку всі надходження, виплати і витрати.

Кілька правил, які допоможуть контролювати бухгалтера / Фото Pexels

Контролюйте стан розрахункового рахунку

Якщо ви передали бухгалтеру ключ першого підпису, впевніться у відсутності будь-яких сумнівних чи несанкціонованих платежів. Особливу увагу приділяйте незапланованим надходженням, які можуть свідчити про можливі махінації. Наприклад, бухгалтер може отримати безготівкові кошти на прохання певної організації, щоб потім перевести їх у готівку та отримати за це відсоток. Щоб зменшити ризик бухгалтерського шахрайства, розгляньте можливість не передавати ключ першого підпису бухгалтеру. Для підготовки платіжних доручень, перегляду виписок і завантаження їх у програму управління бухгалтерським обліком, можна використовувати "технічний" ключ. Відправлення платежів краще підтверджувати особисто. Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini . Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Перевіряйте касу

Співробітники, які мають доступ до готівки, можуть брати гроші "в борг" з каси або проводити операції без відповідних фінансових записів. Щоб уникнути таких ситуацій, важливо регулярно перевіряти касовий стан і впевнитися, що в касі немає нестачі.

Перевіряйте розрахунки податків