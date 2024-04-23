Будут одни проблемы: 7 самых вредных растений, которые категорически нельзя сажать возле дома

Дело не только в мистике. В частности, есть растения, за которыми очень трудно ухаживать.

Стоит знать Вытягивают энергию и приносят беду: топ-5 деревьев, которые нельзя высаживать возле дома

Семь растений, которые лучше не сажать возле дома

Рододендрон понтийский

Это красивое растение может быстро распространяться и душить своих соседей. Более того, оно вырабатывает токсины, которые подавляют рост других растений.



Рододендрон не желательно сажать возле дома / Фото Unsplash

Кипарис Лейланда

Это вечнозеленое дерево очень быстро растет. Поэтому оно часто блокирует свет и виды, что может вызвать споры между соседями. Кипарис нужно часто обрезать, чтобы держать его под контролем.



Кипарис – тоже не лучший выбор / Фото Unsplash

Гималайский бальзам

Это инвазивное растение с агрессивной привычкой роста может конкурировать с соседями за свет, пространство и питательные вещества. Его быстрое распространение может привести к эрозии почвы и увеличению риска наводнений.



Это красивое растение может убить другие / Фото Depositphotos

Желтый архангел

Это привлекательное лесное растение может стать инвазивным в вашем саду. Оно быстро распространяется по подземным путям и может задушить другие растения.



Желтый архангел быстро распространяется / Фото Depositphotos

Монбреция

Это популярное садовое растение может быстро образовывать плотные скопления, которые трудно удалить. Поэтому оно будет опережать местные растения и уменьшать биоразнообразие в вашем саду.



Монбреция может навредить другим растениям / Фото iStock

Бамбук обыкновенный

Этот экзотический вид бамбука может стать инвазивным, если за ним тщательно не ухаживать. Его агрессивная корневая система может быстро распространяться и нанести вред сооружениям и другим растениям в вашем саду.



Бамбук лучше обходить стороной / Фото Unsplash

Вишневый лавр

Этот вечнозеленый кустарник очень быстро растет. Поэтому он может быстро образовывать густую, непроницаемую поросль. Вишневый лавр также может быть токсичным для людей и животных при попадании внутрь.



Вишневый лавр очень быстро растет / Фото pixabay