Не хуже синоптиков: 5 растений, предсказывающих погоду

В древности люди предсказывали природные явления и изменения в погоде, наблюдая за птицами, животными и растениями. И несмотря на то, что многие способы сейчас уже забыты из-за достаточно точных прогнозов погоды, некоторые все еще могут быть полезными.

Если у вас на участке растут цветы – вполне возможно, среди них найдутся "синоптики" – то есть такие, что могут предсказывать погоду, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Аграрии вместе".

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Какие растения предсказывают погоду?

Одуванчик

Так, обычный цветок, который многие считают сорняком, может стать предвестником плохой погоды. Если присмотреться к цветам, вы сразу же заметите, что в хорошую, яркую погоду соцветия одуванчиков широко раскрыты, а потому их хорошо видно даже с большого расстояния. А вот когда они начинают закрываться – это значит, что вскоре пойдет дождь.

Интересный факт – даже если погода пасмурная, небо затянуто облаками, а соцветия одуванчиков все еще открыты – дождя не будет, и погода вскоре улучшится.

Белая кувшинка

Если цветы белой кувшинки появляются над водой и с самого утра раскрываются, а закрываются уже к вечеру, погода будет ясной и солнечной. А если в 9 утра соцветия едва просматриваются над поверхностью воды – следует ожидать осадков после обеда.

Если же цветы кувшинки не показываются над водой вообще, тогда следует ожидать затяжных осадков и длительного снижения температуры.



Белая кувшинка может предсказывать погоду / Фото Pexels

Репейник

Очень часто репейники прорастают на пустырях и обочинах дорог – и большинство людей даже не подозревают о том, что эти растения могут прекрасно предсказывать погоду. Перед наступлением непогоды острые колючки околоцветника очень быстро припадают вниз и прижимаются к соцветию.

В это время репейники можно смело трогать руками. А вот в ясную и солнечную погоду колючки возвращаются в исходное положение, и могут даже больно уколоть.

К слову, комнатные растения также могут оказаться полезными – ранее мы рассказывали, какие цветы по народным приметам притягивают в дом деньги и удачу.

Сон-трава или анемона

Очень часто анемоны прорастают в смешанных и сосновых лесах, а декоративные сорта цветка высаживают в тенистых частях садов. Это очень красивый ранний весенний цветок, и с наступлением сумерек или перед дождем прострел поникает, сгибая цветоножку, чтобы надежно защитить органы размножения цветка от попадания влаги.

Календула

Целебное растение очень часто встречается в садах и на огородах – но оно может не только использоваться для чаев и настоев, но и стать живым и очень эффективным барометром. Перед ухудшением погоды ярко-оранжевые цветы быстро закрываются.

А вот если утром цветочки широко раскрылись, это знак, что весь день погода будет солнечная и ясная.