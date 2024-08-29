Как размножить черную смородину осенью: с одного куста будет целый ряд

Если у вас на участке растет несколько кустов смородины, тогда уже придет время, когда можно будет заняться ее размножением.

Осень– это практически идеальное время для размножения черной смородины черенками. И этот метод не только простой и быстрый, но и позволяет получить до четырех новых здоровых кустов всего из одного. И все они сохранят ценные качества материнского растения.

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Как выбрать и подготовить черенки

Для того, чтобы размножить черную смородину, вам нужно выбрать молодой, здоровый куст, что уже хорошо плодоносит. С него срежьте однолетние побеги, хорошо созревшие– именно они станут лучшими черенками для новых растений.

Эти побеги нужно разрезать на части да, чтобы каждая имела по четыре почки. Нижний срез нужно делать косым прямо перед почкой, а верхний должен быть поперечным– на 2 сантиметра выше верхней почки. Нельзя использовать и верхушечную часть побега., ведь такие черенки хуже приживутся.

Как выбрать почву и удобрения

Еще одно важное условие успешного укоренения черенков– это правильная подготовка почвы, в который вы собираетесь их взорвать. Он должен быть хорошо перекопан и удобрен, а также нужно не забыть и о подкормках.

Лучше всего в таком случае будут работать органические удобрения, а именно перегной или компост. Из минеральных удобрений полезны также фосфорные и калийные. Свежий гной вместо использования совсем не советуют, ведь он может навредить молодым растениям.



Смородину можно размножить черенками.

Как сажать черенки

Черенки черной смородины нужно сажать не прямо, а под углом примерно в 45 градусов. Над поверхностью земли оставляйте одну почку, направленную вверх. Также оставьте правильное расстояние между черенками– примерно 15 сантиметров.

Даже если вы хотите вырастить всего один саженец, посадите несколько черенков, чтобы потом выбрать самый сильный. Почву вокруг него уплотните и не забудьте обильно полить.

После посадки черенки черной смородины также будут нуждаться в уходе., ведь весной на них появятся молодые побеги. Тогда растения нужно будет подкормить азотным удобрением для того., чтобы стимулировать рост.