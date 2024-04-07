Выращивание декоративных деревьев, цветов и других растений может занимать месяцы. И если вы допустите большую ошибку, возможно, вам придется пропустить целый сезон, чтобы ее исправить, а это может разочаровывать. Поэтому лучше всего будет избежать этих вероятных ошибок вообще.

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Размещение растений слишком близко друг к другу

Все мы знаем, что растения растут, и не будут оставаться одинакового размера все время, и большинство людей читают этикетки перед тем, как сажать их. Впрочем, иногда из-за нехватки места или же его экономии садоводы допускают эту ошибку.

Со временем это может привести к тому, что вам придется уделять дополнительный уход растениям, и вы будете вынуждены их обрезать или стричь.

Не бойтесь во время посадки использовать рулетку или линейку, чтобы определить правильное расстояние между цветами.

Сажаете слишком много разных видов растений

Конечно, это нормально быть в восторге от выращивания очень большого количества видов цветов и растений, но стоит решить, что вы собираетесь сажать, заранее. Если ваши цветы будут слишком сильно отличаться по виду и цветовой гамме, это может привести к тому, что ваш сад будет выглядеть не слишком эстетично.

Наиболее идеальное количество видов – от пяти до десяти видов. Вы можете повторять эти растения рядами в зависимости от размера вашего двора.



Нужно внимательно выбрать виды растений для сада / Фото Pexels

Выращивание быстрорастущих деревьев

Конечно, деревья могут расти годами, и иногда кажется, что этот процесс занимает целую вечность. Впрочем, выбор деревьев, что быстро растут, далеко не всегда является лучшим вариантом.

В конце концов они будут приносить вам больше хлопот, чем удовольствие.

Чрезмерный или недостаточный полив

Правильное количество воды – это то, что играет решающее значение для роста и развития любого растения. И недостаточный полив может вызвать стресс. Проверяйте влажность почвы перед поливом, чтобы не допустить противоположной ошибки – чрезмерного полива, ведь он тоже вреден для растений.

Использование слишком большого количества пестицидов

Конечно, никому не нравится большое количество вредителей в саду. И использование большого количества пестицидов – это также не выход. Чрезмерное количество химикатов может нанести вред тем насекомым, которые на самом деле очень важны для ваших растений. Кроме того, пестициды могут повредить и почве.