5 способов спасти ломкие волосы: локоны станут удивительными

Ломкие волосы теряют блеск, являются сухими, с секущимися кончиками и тусклым цветом. Первым шагом к спасению поврежденных прядей является ежедневный уход. Специалисты рассказали о нескольких методах, которые способны улучшить вид локонов и сделать их здоровыми.

Чаще всего ломкость волос образуется из-за внешних факторов, которые отвечают за неправильный уход, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Также проблема может скрываться во внутренних проблемах организма.

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Впрочем, большинство причин ломкости является из-за внешних факторов, поэтому все можно легко исправить. Ниже делимся 5 секретами, которые восстановят состояние волос.

Правильные средства ухода

Поврежденные волосы нуждаются в кератине – основном структурном белке, но чрезмерное использование протеиновых шампуней еще больше сделает пряди жесткими и ломкими. Избыток белка не позволяет влаге полноценно проникать внутрь волоса. Поэтому вместо шампуней с кератином и сывороток с протеинами, используйте белковые маски дважды в месяц, чередуя с увлажняющими средствами.

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Акцент на увлажнение

Ломкие волосы нуждаются во влаге. Именно поэтому в составе продуктов надо искать масло ши, авокадо, глицерин на алоэ. В них содержатся жирные кислоты и витамины, которые способствуют росту волос, естественно увлажняют и улучшают блеск и прочность локонов. Дважды в неделю используйте увлажняющую маску на 30 минут, а после мытья наносите кондиционер.

Уменьшение термической укладки

Фен и выпрямитель являются главными врагами наших волос. Высокая температура забирает всю влагу из волос, поэтому от сушки феном стоит на время отказаться. Если же феном таки придется воспользоваться, то всегда надо наносить термозащиту.



Уменьшите термическую укладку волос / Фото Pexels

Регулярная стрижка кончиков

Подрезание кончиков поможет предотвратить дальнейшую ломку волос. Обновлять стрижку стоит раз в 2 месяца. Здоровые кончики сделают пряди опрятными, мягче, приятнее на ощупь и уменьшат ломкость.

Правильный рацион

Для достижения красивых и здоровых волос, нужно обратить внимание на правильное питание, которое влияет на структуру локонов. Жирные кислоты Омега-3 отвечают за эластичность, биотин стимулирует рост, а цинк и железо – укрепляет волосы.

Лучшими продуктами для здоровых волос является лосось, орехи, авокадо, яйца и цельнозерновые продукты.

К слову! Мы рассказали, как можно отрастить волосы с помощью молотого кофе. Он может стимулировать рост волос и увеличить их плотность.

Все эти 5 советов способны улучшить локоны, сделать их красивыми и ухоженными. Не стоит ждать изменений мгновенно, но если придерживаться всех методов в течение месяца, тогда результат не заставит себя ждать.